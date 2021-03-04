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أخبار العالم

أمريكا.. الكونجرس يؤجل جلسته المقبلة بعد تهديدات أمنية باقتحامه

الخميس 04/مارس/2021 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأمريكي قرر تأجيل جلسته المقررة مساء اليوم بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام مبنى الكابيتول.

ومساء الأربعاء، كشفت شرطة الكونجرس عن أنها حصلت على معلومات استخباراتية بشأن خطة محتملة لاقتحام الكابيتول يوم الخميس. 

وقالت شرطة الكونجرس، إنها على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول وتستعد لمواجهتها.

وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة"، وأنها أعلنت حالة التأهب استعدادًا لأي هجوم محتمل.

يشار إلى أن أعضاء حركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة، لديهم اعتقاد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيعود لمنصبه في 4 مارس.

وأبلغ القائم بأعمال مسئول الأمن في مجلس النواب، تيموثي بلودجيت، أعضاء الكونجرس أول أمس الثلاثاء بالتدابير الأمنية المشددة.

وقد ألقي القبض على العديد من أتباع حركة نظرية "كيو آنون" فيما يتعلق بأحداث الشغب، التي نظمها ونفذها عدد من الأمريكيين المحافظين البيض الذين يتطلعون إلى إعادة ترامب إلى السلطة بعد خسارته في الانتخابات في نوفمبر بفارق 7 ملايين صوت.
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