عيار 21 انخفض بقيمة 60 جنيه للجرام.. عضو شعبة الجواهرجية يوضح السبب

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب عيار 21 انخفض سعره بقيمة 60 جنيه للجرام منذ أول فبراير، معقبا: أسباب انخفاض الذهب هو نجاح المصل الخاص بكورونا وانخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا وأوروبا،



واسترسل "رزق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، السبب الرئيسي في الانخفاض هو عدم إقرار الحزمة التحفيزية الأمريكية والأسهم الأمريكية أيضا، والتي تسببت في عدم وجود سيولة مالية.





وأضاف، أن الذهب هو السلعة الوحيدة التي تتأثر بالسوق الخارجي، معقبا: بالرغم من انخفاض سعر الذهب لا يوجد ٌأقبال على الشراء من قبل المصريين.



وأشار إلى أنه ليس من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب أكثر من هذا الأيام القادمة.





