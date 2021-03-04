القومي للمرأة: الإرادة السياسية كان لديها قناعة بدور السيدة المصرية.. فيديو

قالت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرآه : المرآه الأن في مصر أصبحت تتقلد مناصب عملية لم تكن تتقلدها من قبل وهذا تقدم كبير مؤكدة أن تواجد المرآه المصرية في بيت صناعة القرار لم يكن متواجد ولكن الأن اصبح لدينا محافظين من النساء وأعضاء برلمان من النساء . للمرآهالمرآهالأنأصبحتأنالمرآهالأنوأعضاء





وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : الإرادة السياسية كان لديها قناعة بدور المرآه وبالتالي الأن اصبح هناك تقدير للمرآه من قبل الحكومة بالإضافة ألي أن الدولة الأن تسعي لإعطاء المرآه كافة حقوقها مؤكدة أن مجلس النواب الحالي يحتوي علي 28% من النساء وهناك مستقبل مشرق ينتظر المرآه المصرية .





طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب ، لجنة حقوق الأنسان التي عقدت بحضور الدكتور مايا مرسي كانت بهدف بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الأنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ومن جانبه أوضحالأنسانالأنسانالأنسانالقومي





وتابع طارق رضوان ، مدة اجتماع اللجنة كان محدد لها ساعة من الزمن ولكن لأهمية قضايا المرآه المطروحة والحقوقية ظل الاجتماع قائما لمدة 4 ساعات مؤكدا أننا نفتخر بما يقدمه المجلس القومي للمرآه ودعمة لسيدات مصر .



