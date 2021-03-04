ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومي للمرأة: الإرادة السياسية كان لديها قناعة بدور السيدة المصرية.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 12:29 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرآه : المرآه الأن في مصر أصبحت تتقلد مناصب عملية لم تكن تتقلدها من قبل وهذا تقدم كبير مؤكدة أن تواجد المرآه المصرية في بيت صناعة القرار لم يكن متواجد ولكن الأن اصبح لدينا محافظين من النساء وأعضاء برلمان من النساء .

وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : الإرادة السياسية كان لديها قناعة بدور المرآه وبالتالي الأن اصبح هناك تقدير للمرآه من قبل الحكومة بالإضافة ألي أن الدولة الأن تسعي لإعطاء المرآه كافة حقوقها مؤكدة أن مجلس النواب الحالي يحتوي علي 28% من النساء وهناك مستقبل مشرق ينتظر المرآه المصرية  .

ومن جانبه أوضح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب ، لجنة حقوق الأنسان التي عقدت بحضور الدكتور مايا مرسي كانت بهدف بحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الأنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وتابع طارق رضوان ، مدة اجتماع اللجنة كان محدد لها ساعة من الزمن ولكن لأهمية قضايا المرآه المطروحة والحقوقية ظل الاجتماع قائما لمدة 4 ساعات مؤكدا أننا نفتخر بما يقدمه المجلس القومي للمرآه ودعمة لسيدات مصر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا مرسي : ايمان القيادة السياسية وراء نجاح جهود النهوض بالمرأة فى مصر

مايا مرسي: مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

وحدة تكافؤ الفرص انتصار جديد للمرأة المصرية.. وزارة التخطيط تبدأ الخطوات.. وقومي المرأة: خطوة جريئة ونتمنى تعميمها.. وخبراء: المرأة أقل فسادا ولابد أن تتولى مناصب قيادية

طارق رضوان: المجلس القومي للمرأة يعمل وفقا لمبادئ باريس

حققنا قفزة نوعية.. مايا مرسي: لن تضيع حقوق المرأة في عهد آمن بها وأنصفها

مايا مرسي: صدور المزيد من التشريعات التي تنصف المرأة يرفع مرتبة مصر دوليا.. ولن تضيع حقوق المصريات في عهد السيسي.. النساء يسيطرن على البرلمان الحالي بنسبة ٢٨.٨٪؜ و١٤٪؜ بمجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

شريف عامر يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بديل الشناوي في الأهلي.. أبرز مفاوضات أندية الدوري مع حارس سموحة

حقيقة إعادة فرض حظر التجوال في الكويت بسبب كورونا

رسالة عماد متعب لـ كهربا عقب إيقافه وتغريمه من النادي الأهلي

صدى البلد في أولى قرى التطوير بالمنوفية.. حياة كريمة تغير ملامح شما.. شاهد

نجم الأهلي السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على الفريق فنيـًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة