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نعيش العصر الذهبي للمرأة .. واعظة تكشف تفاصيل أول قافلة دعوية نسائية خارج مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 01:01 ص
الواعظة وفاء عبد
الواعظة وفاء عبد السلام
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هاني حسين
كشفت الواعظة وفاء عبد السلام، إحدى المشاركات في أول قافلة دعوية نسائية مصرية في السودان، تفاصيل أول قافلة دعوية نسائية خارج مصر.

وأضافت وفاء عبد السلام، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "نحن نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية".

وتابعت وفاء عبد السلام: "نشعر بالفخر والشرف للخروج بـ قافلة دعوية نسائية خارج مصر، ولأول مرة تخرج واعظات من مصر خارج القطر المصري  للقيام بالدعوة".

ولفتت وفاء عبد السلام: "وجدنا ارض صلبة نقف عليها وهذا الفضل يرجع للرئيس السيسي المؤمن بدور المرأة ، ووزير الأوقاف الذي اتخذ قرار خروج واعظات معتمدات من وزارة الأوقاف في قافلة دعوية خارج مصر".
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