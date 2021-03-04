كريم فهمى يروج لفيلمه على بابا عبر السوشيال ميديا

لفيلمه على بابا والذى عرض من قبل فى السينما حيث من المقرر ان يعرض على منصة شاهد وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب كريم :" اخيرا فيلم على بابا على منصة شاهد قريبا يارب يعجبكوا الفيلم تأليف: كريم فهمى وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد السبكي.

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وكان قد روَّج مؤخرا الفنان كريم فهمى لفيلمه الجديد، "ديدو" المقرر عرضه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب كريم، علي أفيش الفيلم: "ديدو (ارجوك لا تفعصني سهوا) ، شكلها قربت ولا ايه , تأليف : كريم فهمي ، إخراج : عمرو صلاح ، انتاج : احمد السبكي ، كريم السبكي ، توتا السبكي".





فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.