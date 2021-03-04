ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:58 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142155 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و 10822 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
نسخة ايفون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منها الرشح والكحة والإسهال والقيء.. الصحة توضح أعراض فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 1359 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1407 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا و54 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 54 حالة وفاة

56 حالة وفاة.. الصحة: تسجيل 890 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 878 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 55 حالة وفاة

ترشيحاتنا

مبروك عطية: رفع الابن دعوى ضد أبيه لأخذ حقه ليس عقوقا

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

استثمار للهوس الصحي.. «منتجي الدواجن» يرد على اتهامات حقن الفراخ بالهرمونات

بديل الشناوي في الأهلي.. أبرز مفاوضات أندية الدوري مع حارس سموحة

16 سنة من التنمر.. معاناة عائلة لقاء الخميسي بسبب «عبد المنصف»

نشرة أخبار العالم.. تطورات مهمة في أزمة سد النهضة وتراجع إثيوبيا.. تقارب جديد بين مصر وقطر.. صدمة جديدة من الصحة العالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور

تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء

طريقة عمل سويسرول.. خطوة بخطوة