تشهد منافسات شرسة .. رائف: بطولة بلاك بول فرضت نفسها على خريطة الإسكواش العالمية

أكد محمد رائف مدير عام بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، لتطبيق نظام الفقاعة الطبية للحفاظ على صحة وسلامة وحياة، اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة وتنظيمها.





وأضاف رائف أنه من المتوقع أن تشهد البطولة، منافسات شرسة، خاصة من جانب لاعبي انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى لاعبي منتخب مصر، مشيرا إلى أن بطولة بلاك بول أصبحت ضمن أهم البطولات السنوية في لعبة للإسكواش على مستوى العالم.





وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه نادي بلاك بول للإعلان عن تفاصيل بطولتي بلاك بول الدولية المفتوحة للإسكواش والتي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس للسيدات ومن ١٩ إلى ٢٥ مارس للرجال بنادي بلاك بول الرياضي وذلك بحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش .





ويتنافس بالبطولة ٩٦ لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من ١٨ دولة من جميع دول العالم على جائزة البطولة والتي تصل إلى إلى ٣٥٠ ألف دولار .