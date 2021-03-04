يحسن الدورة الدموية .. 4 فوائد لن تتوقعها لوضع وسادة بين قدميك

من المستحسن أن يمتلك الشخص 6-10 وسائد لسريره من أجل الراحة لكن النوم مع وضع وسادة بين ساقيك يمكن أن يساعد جسمك بطرق متعددة ويساعدك على النوم بشكل أفضل.



يساعد وضع وسادة بين ساقيك ورفعها في تسهيل تدفق الدم في جسمك. إنه يزيل الضغط عن الأوردة ويسهل الدورة الدموية ، مما يساعد أعضائك على العمل بشكل صحيح وحتى تعزيز نظام المناعة لديك. يمكن أن يساعدك أيضًا في تخفيف آلام الدوالي .



2. يمنع الشخير.

وفقًا للخبراء ، فإن النوم على جانبك الأيسر هو أفضل وضع لك إذا كنت تعاني من الشخير. ولكن نظرًا لأن النوم على جانب واحد يمكن أن يضغط على ظهرك ووركيك ، فمن المستحسن وضع وسادة بين ساقيك حتى تتمكن من الاسترخاء.



3. يساعد في تقليل الضغط الواقع على ركبتيك.



إذا كان ألم الركبة غالبًا ما يبقيك مستيقظًا في الليل ، فربما حان الوقت لبدء النوم مع وضع وسادة بين ساقيك على الاسترخاء ويمكن أن يخفف الألم.

إذا كنت تنام على ظهرك ، ضع الوسادة تحت ركبتيك ، أو إذا كنت تنام على جانبك ، فحاول وضعها بين ركبتيك.



4. يساعدك على الحفاظ على وضع النوم الصحيح.

يؤدي النوم بشكل غير صحيح إلى إلحاق ضرر أكبر بجسمنا أكثر مما ندرك ويمكن أن يتسبب في آلام الظهر والورك والمفاصل. النوم مع وضع وسادة بين ساقيك يقلل الضغط على أسفل الظهر والعمود الفقري.

إذا كنت تنام على ظهرك ، فإن وضع وسادة صغيرة أسفل عمودك الفقري قد يساعدك أيضًا في الحفاظ على محاذاة جسمك في وضع جيد. إذا كانت الوسادة العادية غير كافية ، فإن الوسائد المصنوعة خصيصًا متوفرة على الإنترنت والتي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل.







