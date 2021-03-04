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رياضة

اتحاد الكرة: مشاركة أندية الممتاز في دوري القسم الأول للكرة النسائية مباشرة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:13 ص
صدى البلد
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يسري غازي
عقد محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأميرة منصور رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد، اجتماعا مع مسؤولي الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عبر تقنية الفيديو.

واطلع الشواربي، خلال الاجتماع مسئولو FIFA على الخطوات التي اتخذها الاتحاد المصري في تطوير مسابقة دوري الكرة النسائية والقواعد الجديدة لتكوين ثلاث منتخبات وطنية نسائية ( أول وشابات وناشئات ) .

كما قرر الاتحاد المصري مخاطبة أندية القسم الأول في الدوري الممتاز بالسماح لفرق الكرة النسائية بها بالمشاركة مباشرة في القسم الأول  لدوري الكرة النسائية وذلك كاستجابة فورية لطلب عدد من السادة النواب الرياضيين بمجلس النواب على هامش تكريمهم اليوم بمقر الاتحاد.
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