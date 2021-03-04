بـ أفلام روائية قصيرة.. مبادرة شبابية تحارب العادات السيئة في المجتمع بـ كفر الشيخ ..شاهد

انطلقت مبادرة شبابية من مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لمحاربة العادات السيئة في المجتمع، ومعالجتها في إطار درامي جذاب ومشوق؛ لتسليط الضوء على العديد من السلبيات التي تحدث في المجتمع، والسلوكيات الخاطئة، وتقويمها بما يحقق النفع والفائدة على المجتمع، مما نالت استحسان رواد مواقع "السوشيال ميديا".





أبطال هذه المبادرة المتميزة، شباب جامعيون، في كليات مختلفة، جمعهم حب الوطن وشعورهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم، ورغبتهم في تغيير السلوكيات والعادات الخاطئة في المجتمع، وذلك من خلال إنتاج أفلام درامية قصيرة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"يوتيوب" و"انستجرام"، و"تويتر".





ويضم فريق المبادرة، مصطفي علوة، 27 سنة، خريج كلية الهندسة، ممثل ومخرج، مصطفى عنز، 26 سنة، كلية آداب إعلام، مراسل صحفي وممثل، وأسامة جعفر، 27 سنة، خريج كلية التجارة، ممثل، و بلال ضبعون، 27 سنة، خريج كلية الآداب، ممثل، وعامر المتولي، 28 سنة، خريج نظم ومعلومات، ممثل.





كما يضم، كلًا من، محمود إبراهيم، 27 سنة، خريج كلية العلوم، ممثل وكاتب سيناريو وحوار، محمد عبد الرؤوف، 26 سنة، خريج كلية الهندسة، كاتب سيناريو وحوار، وإسلام شريف، 19 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، ممثل، وأحمد سامح، 19 سنة، طالب بكلية التجارة، ممثل، وأحمد القطرى، مصور.





يقول مصطفى عنز، أحد أبطال هذه المبادرة، لـ"صدى البلد"، بدأنا فكرة هذه الفيديوهات في عام 2018م، عن طريق صديقنا مصطفى علوة، وهو خريج كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، هو صاحب الفكرة إنتاج فيديوهات أو فلام روائية قصيرة لمحاربة العادات السلبية في المجتمع، مشيرًا إلى أنهم يعملون جميعًا في فريق عمل جماعي متناغم فيما بينهم، وهدفهم محاربة السلوكيات السلبية.





وأضاف، عنز، وحققت هذه الأفلام الروائية القصيرة التي نقوم بطرحها وبثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة نسبة مشاهدة عالية، مشيرًا إلى إنتاج عدد من الأفلام؛ أولها كان بعنوان "السرطان" لدعم مرضى السرطان، وفيلم بعنوان "المخدرات" لتسليط الضوء على مشكلة التعاطي وإدمان المواد المخدرة وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع.





وتابع، كما قمنا بإنتاج – أيضًا – عدد من الأفلام الأخرى، للتوعية بفيروس كورونا المستجد وضرورة ارتداء الكمامات الطبية الواقية التي تساهم في حمايتنا مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتصوير فيلم قصيرة عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك واستثماره في الطاعات وفعل الخيرات، وتصوير فيلم حول الحبة القاتلة.





واستطرد قائلًا " نستعد خلال الفترة المقبلة لتدشين مبادرة مجتمعية لحث المواطنين على النظافة والاهتمام بنظافة بلدنا، ونأمل من الله أن تحقق المرجو منها، وهدفنا خدمة المجتمع وإلقاء الضوء على السلبيات ومعالجتها وتعريف المواطنين بأن هناك شبابًا محبًا لوطنه"، لافتًا إلى تكريمهم من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الذي يدعمهم وكذلك أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا قام بتكريمهم.



