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منوعات

لاحترافه لعبة شهيرة.. طفل يفوز بمبلغ ضخم وجوائز لا تصدق .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 05:02 ص
أصغر محترف في العالم
أصغر محترف في العالم
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عزة عاطف
بسبب لعبة شهيرة، أصبح طفل يدعى «جوزيف» أصغر لاعب محترف في العالم خلال ديسمبر، بعدما وقع عقدًا مع Team 33 في لعبة Fortnite، وحصل على جائزة ضخمة.

في سن الثامنة فقط، حصل «جوزيف جوسو دين» الشهير بـ «جوسو» على مكافأة توقيع عقد احتراف في اللعبة الشهيرة Fortinte قدرها 33000 دولار (أكثر من نصف مليون جنيه مصري)، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر ألعاب متطور للعب عليه.

مثل الكثير من الأطفال، يحب الطفل الأمريكي Gosu لعبة Fortnite، وقال لبي بي سي : "لقد فكرت كثيرًا في أن أكون لاعبًا محترفًا، لكن لم يأخذني أحد على محمل الجد حتى جاء الفريق 33".

اكتشف الفريق 33 ومقره ولاية كاليفورنيا مسقط رأس جوسو، الطفل المحترف منذ أكثر من عام، ودعاه للعب بعض المباريات الفردية مع الكشافة قبل أن يقرر في النهاية توقيع عقد معه.

كانت كأس العالم Fortnite في عام 2019 هي المرة الأولى التي أصبحت فيها Fortnite esports معروفة للجمهور على نطاق واسع.

وذلك عندما حصل الشاب البريطاني Jaden 'Wolfiez' Ashman على ما يقرب من مليون جنيه إسترليني وحصل Kyle 'Bugha' Giersdorf على الجائزة الرئيسية التي تزيد عن 2.2 مليون جنيه إسترليني.
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