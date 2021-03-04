هاجر أحمد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

كتبت هاجر احمد عبر صفحتها الرسمية على حسابها على إنستجرام رسالة تحفيزية لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.
فقالت فى نص رسالتها: "مع بداية سنتي الجديدة احمد ربي علي اعطائي فرصة اخري للكفاح واحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد".
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وتابعت "احب ان اذكر نفسي واذكركم.. أنك لست محدودًا بفرصة واحدة أو مستقبل معين ؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظنًا منك بأنه قد لا يتكرر واعلم دائما ان اكبر قوة ممكن ان يمتلكها انسان هيا قوة الرفض "
تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر اسباب".
وأضافت قائلة: "اشكر كل من اخذ من وقته الثمين دقيقة وهنائني بعيد ميلادي شكرا علي الحب والاحترام والامان.. دمتم الأقرب والاحب والاخلص".