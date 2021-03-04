طباخ السم بيدوقه .. قانون يعاقب نائبة أمريكية حاربت من أجل تطبيقه .. صور





أوقف رجال الشرطة السياسية الأمريكية المعروفة «شارون هار» مخمورة أثناء القيادة، رغم دورها الفعال في فرض عقوبات جديدة قاسية على السائقين المخمورين.





أوقفت الشرطة النائبة عن ولاية هاواي، تقود في الطريق العكسي وهي في حالة سكر بسبب تأثير المشروبات الكحولية، وعندما أرادوا فحصها عارضت ورفضت.





وقد رصدتها الشرطة وهي تقود سيارتها المرسيدس على أحد الطرق في هونولولو بشكل متقطع بعد فترة وجيزة وأوقفتها.





كتب الرقيب آدم ليبكا الذي أوقفها: "لاحظت أن عينيها كانتا حمراء ولامعة المظهر وبدا كلامها متلعثمًا قليلًا.. كان بإمكاني شم رائحة المشروبات الكحولية المنبعثة من أنفاسها وداخل السيارة".





وهذا يعني أن عقاب هار المحامية الناجحة والنائب المعروفة، أن تمنع من القيادة لمدة عامين بفضل قانونها الخاص في عام 2008 الذي نادت به بعد اصطدامها بسائق مخمور متسلسل في عام 2007.





فقد كانت هي الشخص الذي أدخل القانون حيز التشريع، وكانت الراعية لمشروع القانون لطلب فرض العقوبة.

كما يقال دائمًا أن مبتكر أحد القوانين انتحر بمجرد أن طبقه على نفسه، فقد كانت نائبة أمريكية اليوم أهم ضحية لقانون صارم حاربت من أجل فرضه على السائقين المخمورين.