ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 07:31 ص
وعاء أثري
وعاء أثري
Advertisements
عزة عاطف
تعج أسواق الخردوات بالتحف الثمينة والتي أحيانا ما تكون أثرية، لكن من المؤسف أن بائعيها لا يستطيعون إدراك قيمة معظمها.

اشترى شخص مجهول وعاء خزفي مقابل 35 دولارًا فقط من ساحة بيع خردوات، لكن تبين بعد ذلك أن الوعاء هو تحفة صينية يرجع عمرها إلى القرن الخامس عشر يصل سعرها إلى ما بين 300 و500 ألف دولار. 

وجد الشخص الذي رفض الكشف عن هويته الحاوية ذات اللوني الأزرق والأبيض والمطلية بشكل معقد في ساحة بيع ولاية كونيتيكت الأمريكية. 

أرسل المشتري بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب دار المزادات Sothebys في نيويورك طالبًا النصيحة بشأن تلك التحفة الصينية. 

عبرا «أنجيلا ماكاتير» خبيرة الخزف الصيني في دار سوذبيز، عن سعادتها بفتح هذا البريد الإلكتروني لرؤية تحفة فنية غير مكتشفة. 

قالت: "اتضح لكلينا على الفور أننا أمام شيء مميز جدًا حقًا.. إن أسلوب الرسم وشكل الإناء وحتى اللون الأزرق فقط هو سمة مميزة الخزف في تلك الفترة المبكرة من القرن الخامس عشر".

أثبت اختبار لاحق أن الوعاء يعود بالفعل إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وقد تم تصنيعه خلال عهد أسرة مينج، المشهورة بصناعة الخزف. 

عرفت ماكاتير وزملاؤها نعومة الإناء، ولمسة الحرير في التزجيج، ولون وأسلوب التصاميم المستخدمة في تزيينه.

ومن المقرر عرض الوعاء الآن للبيع مقابل مبلغ خيالي يتراوح بين 300 و500 ألف دولار أمريكي، أي ما يصل إلى 8 مليون جنيه مصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

بعد 32 عاما من الإغلاق.. تطورات جديدة في تجهيز وتطوير متحف الجزيرة

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

اللوتس الأزرق.. بيع لوحة نادرة لـ تان تان بمبلغ خيالي

طريقة عمل عجينة الـ ١٠ دقايق

شاهد.. منتجات الخزف تزين معرض "ديارنا" بالأقصر بالألوان الفرعونية القديمة

ترشيحاتنا

جمهور برشلونة يحتل تويتر بعد الريمونتادا التاريخية أمام إشبيلية

شاهد.. انفجار صاروخ سبيس إكس بعد هبوطه بدقائق

مبروك عطية: الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين

ردد هذه الآيات قبل النوم لتعينك على صلاة الفجر

من لديه سلطة إتاحة وظائف جديدة في الحكومة .. القانون يجيب

مفاجأة .. الخطيب طلب رحيل كهربا نهاية الموسم الجاري ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور