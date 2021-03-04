شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور





اشترى شخص مجهول وعاء خزفي مقابل 35 دولارًا فقط من ساحة بيع خردوات، لكن تبين بعد ذلك أن الوعاء هو تحفة صينية يرجع عمرها إلى القرن الخامس عشر يصل سعرها إلى ما بين 300 و500 ألف دولار.





وجد الشخص الذي رفض الكشف عن هويته الحاوية ذات اللوني الأزرق والأبيض والمطلية بشكل معقد في ساحة بيع ولاية كونيتيكت الأمريكية.





أرسل المشتري بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب دار المزادات Sothebys في نيويورك طالبًا النصيحة بشأن تلك التحفة الصينية.





عبرا «أنجيلا ماكاتير» خبيرة الخزف الصيني في دار سوذبيز، عن سعادتها بفتح هذا البريد الإلكتروني لرؤية تحفة فنية غير مكتشفة.





قالت: "اتضح لكلينا على الفور أننا أمام شيء مميز جدًا حقًا.. إن أسلوب الرسم وشكل الإناء وحتى اللون الأزرق فقط هو سمة مميزة الخزف في تلك الفترة المبكرة من القرن الخامس عشر".





أثبت اختبار لاحق أن الوعاء يعود بالفعل إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وقد تم تصنيعه خلال عهد أسرة مينج، المشهورة بصناعة الخزف.





عرفت ماكاتير وزملاؤها نعومة الإناء، ولمسة الحرير في التزجيج، ولون وأسلوب التصاميم المستخدمة في تزيينه.





ومن المقرر عرض الوعاء الآن للبيع مقابل مبلغ خيالي يتراوح بين 300 و500 ألف دولار أمريكي، أي ما يصل إلى 8 مليون جنيه مصري.

تعج أسواق الخردوات بالتحف الثمينة والتي أحيانا ما تكون أثرية، لكن من المؤسف أن بائعيها لا يستطيعون إدراك قيمة معظمها.