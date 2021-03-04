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سيارات

لتجنب خبطات سيارتك .. أشهر صدمات من الممكن أن تحدث

الخميس 04/مارس/2021 - 04:01 ص
خبطات السيارة
خبطات السيارة
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أماني نوار
تتعرض السيدات دائما أثناء القيادة إلى الكثير من الخبطات خاصة في بداية تعلم القيادة، ولكي تتجنبي هذه الخبطات هناك تلك النصائح يجب أن تتبعيها، يجب ان تعلمي في البداية مهارات القيادة ، لتجنب الخبطات أو الصدمات فمن الممكن أن تكوني في الأغلب غير مخطئة ، ويجب الدفاع عن سيارتك.


ولكن هناك 4 أنواع من الصدمات يجب، وهي كالتالي :

1-التصادم من الوجه ، مثل التصادم مع السيارات الأخرى المواجهة ، ولكي تتجنبي هذا الحوا يجب أن تكوني على قدر كبير من التركيز

 
2- الاصطدام من الخلف تعتبر من اكثر الخبطات شيوعا وغالبا يكون السبب هو التشتت ، ومن الممكن أن تحدث أثناء الإمساك بالموبايل .

3-الصدمات الجانبية ، ولذلك يجب التركيز على علامات الوقوف ، والبطئ ، ويجب عدم الأستهانة بها ، والنظر في كل الاتجاهين قبل عبور التقاطعات.

4-من أشهر الخبطات هي التصادم في السرعات المنخفضة ، وغالبا ما تحدث هذه الخبطات أثناء الخروج من الجراج أو صف سيارتك ، والسبب أن السيارات القادم من الخلف لاتعطيكي طريقها ، والنتيجة هي أن السيارة تتعرض للتصادم ، لذلك يجب التركيز في كل وقت حتى لوكانت سرعتك ، فالخبطات من الممكن أن تحدث بغض النظر عن السرعة واحرصي على وضع حزام الأمان .


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