ليبيا.. برلمانيون يعربون عن تفاؤلهم بجلسة سرت المرتقبة

أكد برلمانيون ليبيون أهمية عقد جلسة مجلس النواب الليبي المقررة الأسبوع المقبل، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرين إلى أنها ستنهي حالة الانقسام في البلاد وستدفع بها إلى مسار توحيد المؤسسات.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي، قوله إنه متفائل بجلسة سرت، متوقعا حضور عدد كبير من النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.





وأوضح الدغاري أن جلسة النواب التي تم التنسيق والتوافق على عقدها من قبل رئاسة "النواب" ستنهى حالة الانقسام بالبرلمان، مشيرًا إلى أن منح الثقة لحكومة الدبيبة "سينهي الانقسام في كل مؤسسات السلطة التنفيذية والعسكرية في ليبيا، لتنطلق في رحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي ستتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 2021".





وطالب البرلماني الليبي زملاءه في مجلس النواب بضرورة نبذ الخلافات وتقديم التنازلات مهما كانت مؤلمة أو مكلفة "لما في ذلك من مصلحة عليا للوطن ووحدة ترابه، وللمواطن الذي ضاق ذرعا بالأحوال المعيشية"، مناشدا إياهم بضرورة قبول التداول السلمي للسلطة وعدم وضع العراقيل أمام قيام دولة المؤسسات وإزاحة دولة الأشخاص.







