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محافظات

حوادث متكررة .. نائب الحسينية يطالب بتغطية ترعة تسببت في العديد من الحوادث بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:48 ص
النائب السيد رحمو
النائب السيد رحمو
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محمد العيسوى
طالب النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة بمحافظة الشرقية من وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي بتغطية ترعة صان السماعنة الكائنة بمدخل مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بدل من التبطين وذلك حفاظا على ارواح المواطنين.

واضاف رحمو فى تصريح خاص ل صدي البلد، ان هذه الترعة تشكل خطرا كبيرا على المواطنين حيث انها يقع عليها العديد من الحوادث والتى تسببت من قبل فى وفاة العديد من اهالى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

واكد رحمو ان الطريق الذي يقع علية هذه الترعة هوا طريق ومدخل للعديد من المراكز ويقع عليها العديد من مصانع الاعلاف التى توزع منتجاتها على مراكز وقرى محافظات مصر. 

وفى سياق متصل قال السيد رحمو، إن مبادرة "حياة كريمة" ستحدث نقلة نوعية كبيرة في مصر، وستخفف عن كاهل المواطن البسيط الموجود بريف وقرى مصر، كما أنها تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتحقق حياة كريمة أدمية للمواطنين.

ووجه النائب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "الرئيس حقق انجازات عظيمة غير مسبوقة في كافة المجالات ستظل عالقة في عقول وقلوب المصريين على مر الزمان، وعلينا أن ندرك تمامًا أن السيسي هو من أعاد مصر لريادتها ومكانتها المعروفة".
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