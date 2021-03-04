الزمالك: هناك مديونيات تقدر بـ 350 مليون جنيه.. وإنشاء شركة لكرة القدم قد توفر 600 مليون .. فيديو

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك على دعم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الوزير أشرف صبحي معنوي اكثر منه مادي في العديد من الملفات التي تشغل جماهير النادي الأبيض.
وقال السمري في تصريحات لبرنامج "الماتش" "دعم وزارة الرياضة معنوي أكثر منه مادي ، هناك مديونيات 350 مليون جنيه لجهات ومؤسسات حكومية، الوزير قام بالتواصل معهم لكي يتم تأجيل تحصيل تلك الأموال والصبر على نادي الزمالك".
وأضاف "هناك مشروع متعلق باستغلال سور نادي الزمالك ووضع إعلانات يمكن أن يوفر 17 مليون جنيه للنادي ، وهناك عمل من أجل فرع ٦ أكتوبر، والمرحلة الأولى قد تساهم في توفير 100 مليون جنيه".
وشدد "هناك دراسة بشأن إنشاء شركة لكرة القدم، هذا يمكن أن يوفر 600 مليون جنيه بشكل مبدئي ، تلك المشكلة تحتاج لأموال، سواء دخلنا في محكمة إقتصادية مع النادي الأهلي أو أي خطوة أخرى، الأفضل أن يتم العمل على التأجيل للمجلس القادم، لا يوجد وقت لكي يتم إزالة لافتات نادي القرن الحقيقي".
واستمر "لم يتم مناقشة أي أمر متعلق بمصير باتشيكو مع الفريق، نمتلك أفضل اللاعبين في مصر، نستحوذ بشكل كبير لكن لا نسجل أهدافا، لم يتم توجيه أي لوم للمدرب".
وأشار "الاحتراف أصبح في المطالبة بالمستحقات فقط، الوقت ليس مناسب للحديث عن أي عقوبات، وأي إشارة تتعلق بالتمرد او الامتناع عن التدريبات فهو أمر مرفوض".