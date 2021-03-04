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أخبار العالم

الولايات المتحدة وهولندا تستضيفان اجتماعا للخبراء لبحث دعم الأمن البحري

الخميس 04/مارس/2021 - 03:42 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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أ ش أ
استضافت الولايات المتحدة وهولندا، اجتماعًا للخبراء حول التنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دول مثل كوريا الشمالية فيما يخص الجوانب البحرية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكثر من 40 دولة شاركت خلال الاجتماع في دراسة المعايير الخاصة بدعم تحقيق الأمن البحري من خلال أنشطة مثل إجراء توعية في هذا المجال بشأن مخاطر العقوبات.

وأضاف أنه تم إصدار وثائق استرشادية بشأن الامتثال للعقوبات وتمت مشاركة المعلومات حول السفن المشتبه بها.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة وهولندا تشتركان في هذا المسعى نظرا لاعترافهما بالحاجة لدعم تنفيذ العقوبات البحرية وتعزيز الأمن البحري وحماية التجارة البحرية من خلال تحديد ووقف الأنشطة المعادية من قبل دول مثل كوريا الشمالية.
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