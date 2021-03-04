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رياضة

تساؤل الجماهير عبر تويتر.. هل يكرر برشلونة ريمونتادا إشبيلية أمام باريس؟

الخميس 04/مارس/2021 - 03:48 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
أصبح برشلونة حديث جانب كبير من عشاق كرة القدم، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام إشبيلية وفاز بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. 

وتساءلت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. هل برشلونة قادرا على تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

ودخل هاشتاج باريس ضمن تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تأهل برشلونة بريمونتادا تاريخية على إشبيلية.

ورد رونالد ‏كومان المدير الفني لبرشلونة عن إمكانية تحقيق ريمونتادا أمام باريس بعدما حققها الفريق الكتالوني أمام إشبيلية: "2-0 أسهل من 1-4 ... باريس سان جيرمان لديه فريق رائع، لكننا سنرى".

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، ويدخل البلاوجرانا مهمة شبه مستحيلة حيث خسروا في الذهاب برباعية مقابل هدف على ملعب كامب نو.
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