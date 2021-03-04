الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

قال خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الفضائية، إن كسل مسؤول سابق بناديه في أزمة محترفهم السابق أشيمبونج أدى لتكليف خزائن النادي مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون جنيه.





وأضاف الغندور، خلال تقديمه البرنامج، قائلًا:" هناك بالفعل حكمًا لصالح أشيمبونج حاليًا يقضي بدفع مليون و100 ألف دولار قبل نهاية الشهر الجاري وإذا لم يتم الدفع سيتم خصم نقاط، أشيمبونج لم يكن له حق في الزمالك ولكن بسب كسل مسؤول سابق بالزمالك سيتحمل النادي 20 مليون جنيه".





وتابع مقدم برنامج زملكاي:"أشيمبونج سجل في أول مباراة له مع الزمالك ثم لم يُسجل وأُصيب وعاد لبلاده للعلاج وعُولج هناك بطريقة خاطئة وهذا ما اكتشفه طبيب الفريق وتم إعطائه مستحقاته ووقع على ذلك ثم تم تصوير مقطع فيديو بذلك وأول حكم وثاني حكم كان لصالح الزمالك ولكن مسؤول بالزمالك رفض منح المحامي الأجنبي مبلغ مالي فحوّل المحامي الإيميلات على هذا المسؤول ويوم الحكم كان المفترض أن يرد المسؤول ولكن لم يرد فرأت المحكمة أن هذا غير احترام لها فحكمت بمليون و100 ألف دولار.





وأتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك قضية جارية بين الزمالك ونادي مارتيميو ويحاول مسؤولو النادي الحاليين حل الأمر.