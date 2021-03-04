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أخبار العالم

تونس .. المعارضة تقرر النزول إلى الشارع ردا على مسيرة النهضة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت قوى سياسية معارضة وجمعيات مدنية في تونس، النزول إلى الشارع، السبت المقبل، للاحتجاج على المنظومة السياسية الحاكمة ضد ما تعتبره فشلا في تحقيق المطالب الشعبية للتونسيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، عن البرلماني المعارض، المنتمي إلى حزب "الوطد الموحد" اليساري، منجي الرحوي ، تأكيده تنظيم مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب، مسيرة يوم السبت المقبل.

وقال الرحوي إن المسيرة "ستشارك فيها فعاليات واسعة بينها عائلات الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، إلى جانب المحتجين ضد المنظومة الحاكمة".

وأضاف أن "هذه المسيرة ليست استعراضية، كما فعلت حركة النهضة نهاية الأسبوع الماضي، بل هي استمرار للتحركات الاحتجاجية، التي انطلقت مطلع شهر يناير الماضي، ضد فشل المنظومة الحاكمة".

وترجح تقارير محلية، أن تشارك منظمات حقوقية، وجمعيات ثقافية في مسيرة السبت المقبل للتعبير عن "رفض تجاهل السلطات الحاكمة للمطالب الاجتماعية المحلية، ورفض التضييقات التي تهدد حرية التعبير في البلاد".

وتؤكد المنظمات الحقوقية في تونس، أن ما يزيد عن 1200 شخص، تم توقيفه في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد، فيما تعرض بعضهم إلى الاعتداء في المقرات الأمنية.

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