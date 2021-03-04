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أخبار العالم

منع عودة داعش .. البيت الأبيض يكشف عن إستراتيجية بايدن للأمن القومي

الخميس 04/مارس/2021 - 06:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر البيت الأبيض، اليوم الخميس، استراتيجية الرئيس الأمريكي للأمن القومي المؤقتة.

وأكدت استراتيجية بايدن على العمل مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة لردع إيران وسياستها العدوانية، ومواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة ومنع عودة داعش.

كما شملت الاستراتيجية دعوة إدارة بايدن لحل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

واعتبرت الاستراتجية أن القوة العسكرية ليست هي الرد المناسب على تحديات المنطقة، وأن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يكمن في تهدئة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
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