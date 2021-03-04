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تكنولوجيا

هل اختفت الكاميرات المتحركة ؟ اعرف السبب

الخميس 04/مارس/2021 - 05:00 ص
هل اختفت الكاميرات
هل اختفت الكاميرات المتحركة ؟ اعرف السبب
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قسم التكنولوجيا
على مدار السنوات الماضية تنافست شركات صناعة الهواتف الذكية حول العالم فى تقديم أفضل أجهزتها بالمزودة بالكاميرات المتحركة "المنيثق"، من أجل توفير شاشة كاملة بدون أى ثقوب "نوتش" و السبق فى توفير تجربة مشاهدة كاملة، و بدأت قصة ظهور هذه النوعية من الهواتف بأسعار عالية، حتي وصلت لأخرى تنافسية.

كانت البداية على يد شاومي الصينية فى عام 2016، عندما أطلقت هاتف MI MIX بشاشة عملاقة و خقلت الكاميرا الأمامية فى الأسفل، و بمجرد نزول الهاتف كان حديث الكثيرين حول العالم، لترد سامسونج بنقل الكاميرا الأمامية فى صقب صغير على حافة الهاتف فى محاولة لتقليد الأمر، وحتي جوجل و ZTE و ASUS  و ONE PLUS، ثم نوتش قطرة الماء الذى ظهر مع فيفو.

حتي جاءت أوبو الصينبة بطرح هاتفها الرائد OPPO FIND X مع شاشة خارقة وكاميرا متحركة "منبثقة"، فكان الهاتف "تريند" بمعني الكلمة، فقررت الشركات وقتها طرح منافسين له بمواصفات و أسعر اقل لجذب أكبر عدد من المستخدمين.

و من بعده أعلنت أويو عن سلسلة Reno 10x Zoom و شاومي بسلسلة هواتف Redmi K20 و أيضًا OnePlus 7 Pro، حتي بدأت هذه الإصدارات تختفي تدريجيًا، بسبب ثقب وزن الكاميرا و تكلفة تصنيعها على الشركات، كما تجعل الهاتف سميكًا أكثر.

ثم تحول إهتمام الشركات لطرح هواتف أكثر نحافة، و الإبقاء على كاميرات داخل "نوتش" صغير للغاية، أو تقنية أخري لا زالت تتطور تدريجيًا، بكاميرات مخفية أسفل الشاشة نفسها، والتى قد تسيطر على مستقبل صناعة الهواتف الذكية لاحقًا، و توفر فعلًا الشاشة الكاملة تمامًا.


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