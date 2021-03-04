هل اختفت الكاميرات المتحركة ؟ اعرف السبب





كانت البداية على يد شاومي الصينية فى عام 2016، عندما أطلقت هاتف MI MIX بشاشة عملاقة و خقلت الكاميرا الأمامية فى الأسفل، و بمجرد نزول الهاتف كان حديث الكثيرين حول العالم، لترد سامسونج بنقل الكاميرا الأمامية فى صقب صغير على حافة الهاتف فى محاولة لتقليد الأمر، وحتي جوجل و ZTE و ASUS و ONE PLUS، ثم نوتش قطرة الماء الذى ظهر مع فيفو.





حتي جاءت أوبو الصينبة بطرح هاتفها الرائد OPPO FIND X مع شاشة خارقة وكاميرا متحركة "منبثقة"، فكان الهاتف "تريند" بمعني الكلمة، فقررت الشركات وقتها طرح منافسين له بمواصفات و أسعر اقل لجذب أكبر عدد من المستخدمين.





و من بعده أعلنت أويو عن سلسلة Reno 10x Zoom و شاومي بسلسلة هواتف Redmi K20 و أيضًا OnePlus 7 Pro، حتي بدأت هذه الإصدارات تختفي تدريجيًا، بسبب ثقب وزن الكاميرا و تكلفة تصنيعها على الشركات، كما تجعل الهاتف سميكًا أكثر.





ثم تحول إهتمام الشركات لطرح هواتف أكثر نحافة، و الإبقاء على كاميرات داخل "نوتش" صغير للغاية، أو تقنية أخري لا زالت تتطور تدريجيًا، بكاميرات مخفية أسفل الشاشة نفسها، والتى قد تسيطر على مستقبل صناعة الهواتف الذكية لاحقًا، و توفر فعلًا الشاشة الكاملة تمامًا.







