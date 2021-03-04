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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. رسالة بـ "واتساب" عدم الموافقة عليها يتسبب في حظرك.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A32 4G

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


قد يجد مستخدمو واتساب WhatsApp، قريبا أنفسهم  محظورين من استخدام تطبيق الدردشة الشهير، حيث سيفقدمئات الملايين من المستخخدمين إمكانية الوصول إلى إرسال الرسائل لجهات اتصالهم على المنصة، في حالة رفضهم النقر على زر "موافق" على الرسالة المنبثقة الجديدة.


أفادت بعض التقارير بأن هاتف Galaxy A32 4G، الذي جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، ستطرحه شركة سامسونج بالهند يوم 5 مارس كأولى الأسواق له، لكن عملاقة تصنيع هواتف أندرويد أطلقت الهاتف الذكي رسميا قبل الموعد المحدد له بيومين. 


كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب عن هاتف C20، في شهر يناير الماضي، وستقوم العلامة التجارية الصينية، بإطلاق إصدار جديد في 5 مارس المقبل بالأسواق تحت اسم Realme C21.


أزاحت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، الستار عن منصة جديدة للاجتماعات تجمع بين منصتي الواقع المعزز "هولو لينس" (HoloLens) والواقع الافتراضي "ويندوز ميكسيد رياليتي" (Windows Mixed Reality). 


يوفر التحديث الأخير لـ واتساب WhatsApp، على نظام التشغيل iOS، ميزات جديدة لتطبيق التراسل على هواتف آيفون، من بينها الرسوم المتحركة الجديدة للرسائل الصوتية وتعطيل الإيصالات، ويتوفر التحديث بالإصدار الذي يحمل رقم 2.21.40 على متجر آب ستور.


استحوذت شركة سامسونج "Samsung" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، على 40.5% من سوق الهواتف الذكية في قارة أمريكا اللاتينية خلال 2020.


على مدار السنوات الماضية تنافست شركات صناعة الهواتف الذكية حول العالم فى تقديم أفضل أجهزتها بالمزودة بالكاميرات المتحركة "المنيثق"، من أجل توفير شاشة كاملة بدون أى ثقوب "نوتش" و السبق فى توفير تجربة مشاهدة كاملة، و بدأت قصة ظهور هذه النوعية من الهواتف بأسعار عالية، حتي وصلت لأخرى تنافسية.


حصد هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى العالم حصيلة مبيعات ضخمة منذ ظهوره الأول، و تضاعف الأمر مع بدء تدشين الإصدارات ذات الحجم الكبير مثل iPhone 8 plus، التى توفر الشاشة الكبيرة لتجربة مشاهدة رائعة، بالإضافة للتصميم المبهر و الأداء القوي، إلا أنه يعيبه سعره المرتفع، ولكن يمكنك الحصول على نسخة مجددة منه بأقل سعر يذكر.
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