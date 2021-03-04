أخبار التكنولوجيا.. رسالة بـ "واتساب" عدم الموافقة عليها يتسبب في حظرك.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A32 4G

أفادت بعض التقارير بأن هاتف Galaxy A32 4G، الذي جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، ستطرحه شركةبالهند يوم 5 مارس كأولى الأسواق له، لكن عملاقة تصنيع هواتف أندرويد أطلقت الهاتف الذكي رسميا قبل الموعد المحدد له بيومين.