تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، تقريرًا مفصلاً عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4- 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى19
مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19
دمياط الصغرى 12 العظمى 19
الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
السويس الصغرى 11 والعظمى 21
العريش الصغرى 09 العظمى 18
السلوم الصغرى 08 والعظمى 19
بلطيم الصغرى 13 والعظمى 20
شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20
المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20