تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، تقريرًا مفصلاً عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4- 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.





وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: