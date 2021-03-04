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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4 مارس 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الخميس 4 مارس 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى جنيها و1.75 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.20 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات

، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، إضافةً إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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