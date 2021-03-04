أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4 مارس 2021





ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى جنيها و1.75 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.20 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات





، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، إضافةً إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



