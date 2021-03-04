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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 4\3\2021

الخميس 04/مارس/2021 - 08:41 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس 4- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.97جنيه للبيع و18.76جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.93 جنيه للبيع و21.68جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.05  جنيه للبيع و4.18 للشراء.



وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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