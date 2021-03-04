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توك شو

شاهد| تمارين رياضية لتقوية العضلات ومرونة الجسم

الخميس 04/مارس/2021 - 08:49 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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ياسمين القصاص
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية للياقة وتقوية عضلات الجزء السفلي من البطن والتي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم

، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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