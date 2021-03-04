اقتصاد السعودية .."الصادرات السعودية" تنظم ورشة عمل "التصدير إلى العراق عبر منفذ جديدة عرعر"

يشار إلى أنه تم افتتاح منفذ جديدة عرعر في نوفمبر 2020م، إذ يعد المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين المملكة وجمهورية العراق، وتكمن أهمية المنفذ في موقعه ضمن المنطقة اللوجستية بين البلدين الشقيقين، ومن المتوقع أن يسهم المنفذ في تقليل تكاليف الشحن البري المباشر إلى العراق بنسبة 15%، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى مالا يزيد عن 48 ساعة.





من جانب آخر، تقدّم هيئة تنمية الصادرات السعودية حزمة من الخدمات التي تمكّن المصدرين السعوديين من النفاذ إلى السوق العراقي، مثل "دليل التصدير إلى العراق" الذي يوضّح متطلبات السوق العراقي وإجراءاته، وحوافز التصدير التسعة المتوافقة مع ضوابط منظمة التجارة العالمية، وإتاحة الفرص التصديرية في السوق العراقي أمام المنتجات السعودية، بالإضافة إلى رصد تحديات التصدير التي تواجه المصدرين ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

هذا وتسخّر "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية المستهدفة، بما يعكي مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل بما بحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.