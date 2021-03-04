ميركل تقرر تمديد الإغلاق حتى 28 مارس في ألمانيا

أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، صباح اليوم الخميس، الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في مشاورات افتراضية على تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا حتى 28 مارس الجاري.

واتفقت ميركل في اجتماعها المطول الذي امتد حتى وقت باكر من صباح اليوم على استراتيجية لتخفيف الإغلاق تدريجيا بحذر شديد مع تطبيق سياسة العودة إلى الإغلاق مره أخرى إذا ما زاد انتشار الوباء.

وحسب قرارات الاجتماع فسيتم السماح لكل أسرة الاتصال مع أسرة أخرى بحد أقصى خمس أفراد.