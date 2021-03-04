ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل تقرر تمديد الإغلاق حتى 28 مارس في ألمانيا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، صباح اليوم الخميس، الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في مشاورات افتراضية على تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا حتى 28 مارس الجاري.
واتفقت ميركل في اجتماعها المطول الذي امتد حتى وقت باكر من صباح اليوم على استراتيجية لتخفيف الإغلاق تدريجيا بحذر شديد مع تطبيق سياسة العودة إلى الإغلاق مره أخرى إذا ما زاد انتشار الوباء.
وحسب قرارات الاجتماع فسيتم السماح لكل أسرة الاتصال مع أسرة أخرى بحد أقصى خمس أفراد.
فيما أشارت ميركل بالسماح المشروط لتجار التجزئة باستئناف نشاطهم وتخفيف القيود على القطاع التجاري شريطة أن يسجل معدل انتشار العدوى 50 حالة كشرط لتخفيف القيود.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أبرزها جنين القمح .. 5 مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الصحة تخصص خطاً ساخناً لتسجيل مستحقي لقاح كورونا

شاهد.. انفجار صاروخ سبيس إكس بعد هبوطه بدقائق

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 4\3\2021

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي ضد السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور