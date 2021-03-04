صحيفة سعودية: هجمات الحوثي على أراضينا جرائم ضد الإنسانية

أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن هجمات ميلشيات الحوثيين المستمرة على الأراضي السعودية "جرائم ضد الإنسانية" بحسب أحكام القانون الدولي.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الخميس/ والتي جاءت تحت عنوان "المجتمع الدولي ومواجهة الإرهاب الحوثي"- أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات التي تحرّض إيران وكلاءها الحوثيين على ارتكابها، ومن شأن هذه التصرفات العابثة أن تعقّد التوصل إلى مقاربات يمكن أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية".. مؤكدة أن ذلك يزيد من مضاعفات الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني ، خصوصا ما يحدث في مأرب.