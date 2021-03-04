ضربة في مقتل.. إصابة طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية على يد زميله في سوهاج

أصيب طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج ، بجرح طعني أسفل البطن من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي، على يد زميله بذات المعهد؛ لوجود خلافات مالية بينهما.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول (شريف. ف. ر - ٢١ عامًا - طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية - ويقيم دائرة قسم المنيا - وحاليًا متواجد دائرة المركز)، مُصاب بجرح طعني أسفل البطن من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي.









وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم زميله بذات المعهد والساكن معه بذات السكن (محمد. ح. ع - ٢٢ عامًا - طالب - ويقيم بأسيوط - وحاليًا يقيم بذات العقار الكائن به المُصاب)، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ إثر خلافات مالية بينهما.





وعقب اثبات التحريات صحة الواقعة تم استصدار إذن النيابة وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب سالف الذكر.



