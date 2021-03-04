يثير الرعب في بريطانيا.. مخلوق غريب وضخم يظهر في أحد الحقول

ظهر مخلوق غامض وضخم الحجم أمام رجل وابنته أثناء سيرهم سويًا في الحقل الخاص بهم، وتمكن أحدهم من التقاط صورة بالكاميرا للوحش الغامض وهو يتجول في حقل مزارع في مقاطعة ويلز ببريطانيا.









ذهل "ستيفن رايت" وابنته "إميلي" عندما رأوا خلال جولتهم بالقرب من مزرعتهم على ما يبدو أنها قطة سوداء كبيرة جدًا تشبه الوحش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتمكنت إميلي من التقاط لقطات للمخلوق قبل اختفائه في حوالي الساعة 12.15 ظهرًا، وفي المقطع ، يمكن رؤيته وهو يسير على طول الجزء الخلفي من الحقل ثم يشق طريقه نحو منطقة مشجرة تفصل بين حقلين.









فيما يصف "ستيفن" 55 عامًا ، أن المخلوق الغريب يشبه القطة ولكنه ضخم، كما قال عالم الطبيعة إنه يعتقد أن الحيوان ربما كان نمرًا أو حتى قطة لم أتمكن من التدقيق فيه لسرعته.





وقال: "كنت أنا وابنتي في الخارج نتمشى مع الكلب ، على بعد حوالي خمس دقائق من المنزل على الطريق الرئيسي.. عندما رأى الوحش المخلط ما بين القطط والنمر"، وطالب الاب من أبنته أن تلتقط لهذا المخلوق الغريب مقطع فيديو حتى يتمكن من دراسته.. ولكن خلص الأب بأنه لا يستطيع حتى الآن معرفة ما هذا أو ما هي حقيقته.



