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ديني

مبروك عطية : من لا يملك المال لا يجوز له الزواج.. وللي مش عاجبه كلامي "زوجه بنتك"

الخميس 04/مارس/2021 - 09:30 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمود ضاحي
رد الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف على المعترضين على تصريحاته حول شروط الزواج، وأن من لا يملك المال لا يجوز له الزواج.

وأوضح عطية، خلال لقائه على "إم بي سي مصر": "اللي مش عاجبهم كلامي بقوله جوزه بنتك".

 
وقال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن بر الوالدين ليس مرتبطًا بحسن معاملة الأباء للأبناء، معلنًا تأييده لفكرة تشريع قانون لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم.

وأضاف عطية خلال لقائه على "إم بي سي مصر" أن بر الوالدين ليس مرتبطا بحسن معاملة الأباء للأبناء ، قال تعالى : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ، مشيرا إلى أن من رزق بذرية طيبة شخص منعم. 

وأشار إلى أن الزواج مسئولية من سيعيش، الزواج والطلاق مسئولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين، وزواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع، لكن العلماء يرونه زواجا بلا بركة.

ونوه الدكتور مبروك عطية بأن دور الأب في الزواج مستشار، ومقولة الأب أو الأم معندناش بنات بتطلق لا أساس لها في الشرع ولا يوجد في الشرع تزويج البنت دون رضاها.
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