الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني .. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الرئيس السيسي يتلقى هاتفا تليفونيا من الرئيس اليوناني





الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع اثينا









بوابة الأهرام





الرئيس السيسي يوجه بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية.





بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا اليوم.

أخبار اليوم





السماح لحاجزي الإسكان الاجتماعي بتعديل الرغبات من مدينة لأخري.





بوابة الشروق





رئيس الوزراء يزور مقر النائب العام لمتابعة جهود التحول الرقمي.





موقع اليوم السابع





الانتهاء من تسليم وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر سبتمبر المقبل.





موقع الوطن





النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة بنهاية العام الحالي.





موقع المصري اليوم





وزير الاتصالات: تعميق تصنيع التابلت التعليمي في مصر.





بوابة الهلال اليوم





ارتفاع جديد في حالات الشفاء من فيروس كورونا.





موقع سكاى نيوز





نواب ليبيون: جلسة سرت تنهي الانقسام وتوحد مؤسسات الدولة.





موقع روسيا اليوم





واشنطن تتعهد بعدم إسقاط الأنظمة بالقوة بعد اليوم.











