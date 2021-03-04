ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني .. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 04/مارس/2021 - 09:38 ص
الصحف
الصحف
Advertisements
ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الرئيس السيسي يتلقى هاتفا تليفونيا من الرئيس اليوناني

الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع اثينا


بوابة الأهرام 

الرئيس السيسي يوجه بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية.

بدء تطعيم  المواطنين بلقاح فيروس كورونا اليوم.
 
أخبار اليوم

 السماح لحاجزي الإسكان الاجتماعي بتعديل الرغبات من مدينة لأخري.

بوابة الشروق

رئيس الوزراء يزور مقر النائب العام لمتابعة  جهود التحول الرقمي. 

موقع اليوم السابع

الانتهاء من تسليم وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر سبتمبر المقبل.

موقع الوطن

النقل: وقف تشغيل القطارات القديمة بنهاية العام الحالي.

موقع المصري اليوم

وزير الاتصالات: تعميق تصنيع التابلت التعليمي في مصر.

بوابة الهلال اليوم

ارتفاع جديد في حالات الشفاء من فيروس كورونا.

موقع سكاى نيوز

نواب ليبيون: جلسة سرت تنهي الانقسام وتوحد مؤسسات الدولة.

موقع روسيا اليوم

واشنطن تتعهد بعدم إسقاط  الأنظمة بالقوة بعد اليوم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب فى مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد

متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير 1500 قرية ..يتصدر نشرة صباح البلد

515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسي بتطوير القرى.. يتصدر نشرة صباح البلد

أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.. يتصدر نشرة صباح البلد

لتوفير وجبة متكاملة.. الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطوير منظومة التغذية المدرسية

تسجيل الفئات المستحقة للقاح كورونا الأحد المقبل.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

لاحترافه لعبة شهيرة.. طفل يفوز بمبلغ ضخم وجوائز لا تصدق .. صور

حكم الشرع في دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوت

طباخ السم بيدوقه .. قانون يعاقب نائبة أمريكية حاربت من أجل تطبيقه .. صور

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية دولية لمنع تآكل الوعاء الضريبي

مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور