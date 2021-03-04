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أخبار العالم

الإمارات .. إنجاز 100% من المرحلة الأولى لتطوير الشعبيات ببلدية العين

الخميس 04/مارس/2021 - 09:19 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
أعلنت بلدية العين إنجاز 100% من المرحلة الأولى لتطوير الشعبيات و 80% من المرحلة الثانية وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية.

وكانت قد عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

و أعلنت خلالها تقديم اللقاح المضاد للفيروس لثلاثة ملايين و614 ألفًا وسبعة أشخاص في الدولة، وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة للتطعيم، فيما تم توفير اللقاح لـ61.41% من فئة كبار السن.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني: «نشهد انخفاضًا تدريجيًا في عدد الإصابات، ويعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا، تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباقية في توفير اللقاحات لكل أفراد المجتمع»، مشيرة إلى أن الدولة تمكنت من توفير أكثر من ستة ملايين جرعة حتى اليوم.

وأضافت الحوسني: «تواصل الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، حيث تعدى إجمالي عدد الفحوص 31 مليون فحص».

وأكدت أن الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم التي أجرت فحوصًا لفيروس كورونا نسبة إلى إجمالي عدد السكان، كما أن معدل الإصابة بالنسبة لإجمالي الفحوص يعد من الأقل إقليميًا وعالميًا، ويرجع هذا إلى فاعلية الإجراءات المتخذة، وتطبيق أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتابعت الحوسني: «نهيب بجميع فئات المجتمع التوجه لأقرب مركز صحي لتشخيص الحالات التي تظهر عليها الأعراض وتزويد الجهات الصحية بالمعلومات عن المخالطين لحمايتهم وحماية الآخرين، خصوصًا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض ومضاعفاته»، مشددة على أن التقييم المبكر للحالات المصابة والمخالطين يُعدُّ سلاحًا مهمًا وفعالًا في الحد من انتشار الفيروس، وبالتالي الحد من مضاعفات المرض وتقليل الوفيات.
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