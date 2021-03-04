عيلة الفقري على المسرح العائم.. اليوم

قال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "عيلة الفقري" من إخراج المخرج محمد متولي يعود على المسرح العائم من جديد من اليوم الخميس 4 مارس الجاري ليعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة التاسعة مساء .





يذكر أن العرض قد تم افتتاحه فى منتصف نوفمبر 2020 وقدم مواسم ناجحة وإقبال جماهيرى كبير منذ افتتاحه، بالإضافة إلى تقديمه بمحافظة البحيرة شهر فبراير الماضي ضمن خطة مبادرة المواجهة والتجوال ٢٠٢١ فى المحافظات، حيث من المنتظر تقديمه في محافظة مرسى مطروح خلال شهر مايو المقبل.

تدور أحداث "عيلة الفقري" حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.