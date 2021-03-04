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أخبار العالم

تحذير قوي من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من السفر إلى الكويت

الخميس 04/مارس/2021 - 09:26 ص
تحذير قوي من مركز
تحذير قوي من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من السفر إلى
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دعاء أبوهشيمة
أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بعدم السفر إلى دولة الكويت، معتبرا أن الخطر الوبائي مرتفع إلى المستوى الرابع، ويأتي ذلك بعدما سجلت الكويت خلال اليومين الماضيين أعلى معدل إصابات منذ تفشي فيروس كورونا قبل عام. 


ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، دعا المركز الأمريكي، في نشرة للمركز على موقعه الإلكتروني، جميع المسافرين جوا القادمين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الحصول على نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية أو توثيق التعافي من الفيروس قبل صعودهم على متن رحلة إلى الولايات المتحدة.


وقال المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض إن مستوى الخطر الوبائي في الكويت هو في الخانة رقم 4، ما يعني أنه مستوى مرتفع جدًا.


كما قدم المركز معلومات أساسية للمسافرين إلى الكويت، من بينها توصية بعدم السفر في هذا الوقت إلى الكويت، وإذا كان يجب عليك السفر، فلا بد قبل ذلك من إجراء اختبار فيروسي قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام.


وأثناء السفر، ارتدِ قناعًا، وتجنب الازدحام، وابق على بعد 6 أقدام على الأقل من الأشخاص الذين لا يسافرون معك، واغسل يديك كثيرا أو استخدم معقم اليدين، وراقب الأعراض.


بعد السفر، اخضع للاختبار من 3 إلى 5 أيام بعد السفر وابق في المنزل للحجر الذاتي لمدة 7 أيام بعد السفر. إذا لم تخضع للاختبار، فمن الأسلم أن تبقى في المنزل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.


وسجلت الكويت أمس، الأربعاء، 1409 إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد، كما سجلت الثلاثاء 1341 حالة إصابة بالمرض.

تحذير قوي من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من السفر إلى الكويت
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