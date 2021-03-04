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اقتصاد

مصر تصدر 159 ألف طن بصل .. والموالح تستحوذ على 30% من الصادرات خلال 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 159 ألف طن بصل طازج خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- يناير 2021″ بقيمة 44 مليون دولار، لتستحوذ على 12% من الكميات المصدرة و 5% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل " صدى البلد "  على نسخة منه، استحواذ  صادرات الموالح  على 38% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى  من الموسم التصديري 2021/2020 بنحو 284 ألف طن وبقيمة 239 مليون دولار مستحوذه على 29% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

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وصدرت مصر من الرومان الطازج نحو 104 ألف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، وبقيمة 44 مليون دولار مستحوذ على 7% من القيمة.

واستحوذت صادرات البطاطا الحلوة على 5% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 68 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار مستحوذة على 4% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من الفاصوليا الطازجة نحو 65 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 64 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، و البطاطس الطازجة نحو 54 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الفراولة الطازجة نحو 65 مليون دولار لتصدير 24 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 39 مليون دولار لتصدير 22 ألف طن، والخس الطازج نحو 8 مليون دولار لتصدير 12 ألف طن.

كما بلغت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 25 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار،  ومن الفول العريض نحو 17 ألف طن بقيمة 13 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من  المانجو الطازج نحو 30 ألف طن بقيمة 28 مليون دولار، والفاصوليا الخضراء نحو 11 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار،  ومن أصناف أخرى نحو 131 ألف طن بقيمة 130 مليون دولار.

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