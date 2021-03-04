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تعليم

إعلام القاهرة توجه تعليمات للطلاب لأداء الامتحان أونلاين على منصة الـ blackboard

الخميس 04/مارس/2021 - 09:44 ص
كلية اعلام القاهرة
كلية اعلام القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن عقد امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 أونلاين على المنصة الالكترونية blackboard الخاصة بالالكترونية، ولذلك قامت بتوجيه عدد من الإرشادات للطلاب للامتحانات الاونلاين وجاءت فى النقاط التالية : 
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- لا يسمح بدخول الطلاب لمنصة blackboard لأداء الامتحان اونلاين بعد مرور نصف الوقت ويعتبر الامتحان لاغياً حتى إذا اسنطاع الطالب الدخول للمنصة وأداء الامتحان. 

- لابد من وجود باقة انترنت إضافية تحسبا لانقطاع الكهرباء . 

- يفضل استخدام جهاز كمبيوتر او لابتوب بدلا من استخدام الموبايل لتجنب ظهور الاسئلة بشكل غير مرتب كما حدث فى الامتحانات التجريبية . 

- فى حالة استخدام الموبايل فى أداء الامتحان يفضل فتح منصة blackboard من خلال browser مثل ( google ، firefox) . 

- على الطالب التفكير جيدًا فى السؤال قبل الضغط على next والانتقال إلى السؤال التالى ، حيث لا يسمح بالرجوع إلى السؤال مرة أخرى . 

وقد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع كلية الإعلام اتفاقيات شراكة إعلامية مع عدد من المؤسسات الإعلامية لتحقيق مزيد من التفاعل والتكامل بينها وبين المؤسسات الإعلامية المهنية وتخريج إعلاميين مؤهلين ومدربين قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقعت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، اتفاقية شراكة مع مؤسستي "الأهرام" و"أخبار اليوم"، ليكونا شركاء إعلاميين للكلية في مؤتمرها العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان: "الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي: مسارات التكامل والمنافسة" والذي يعقد يومي 24 و25 مارس المقبل.

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