هدوء في لجان امتحان 2 ثانوي بالقاهرة.. والطلاب: السيستم شغال | صور

تشهد أجواء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الآن، حالة من الهدوء أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.
وفي هذا التقرير يرصد موقع "صدى البلد" بالصور، أجواء سير الامتحان الآن من داخل اللجان الامتحانية الموجودة في المدارس التابعة لـ إدارة غرب القاهرة التعليمية.
وقد تلاحظ التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات أثناء سير الامتحان، إلى جانب الالتزام بعمل التباعد اللازم بين الطلاب أثناء الجلوس على المقاعد.
وفيما يخص سيستم الامتحان أو منصة الامتحان الإلكترونية، فقد أكد الطلاب أنهم لم يعانوا من أي أعطال أثناء الإجابة على الامتحان الإلكتروني من خلال السيستم حتى الآن، مشددين على عدم وجود شكاوى لديهم من الأسئلة حتى هذه اللحظة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، حسب المحافظة كما يلي:
- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، والأقصر، وشمال سيناء: "يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 10 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس والاجتماع من 11 صباحا لـ 12 ظهرا".
- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسيوط: يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 11 صباحا - ويبدأ امتحان علم النفس من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب يوم السبت.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.