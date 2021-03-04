هدوء في لجان امتحان 2 ثانوي بالقاهرة.. والطلاب: السيستم شغال | صور

تشهد أجواء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الآن، حالة من الهدوء أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.









وفي هذا التقرير يرصد موقع "صدى البلد" بالصور، أجواء سير الامتحان الآن من داخل اللجان الامتحانية الموجودة في المدارس التابعة لـ إدارة غرب القاهرة التعليمية.









وقد تلاحظ التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات أثناء سير الامتحان، إلى جانب الالتزام بعمل التباعد اللازم بين الطلاب أثناء الجلوس على المقاعد.









وفيما يخص سيستم الامتحان أو منصة الامتحان الإلكترونية، فقد أكد الطلاب أنهم لم يعانوا من أي أعطال أثناء الإجابة على الامتحان الإلكتروني من خلال السيستم حتى الآن، مشددين على عدم وجود شكاوى لديهم من الأسئلة حتى هذه اللحظة.







