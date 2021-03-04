وكيل القوى العاملة للنواب يشيد بقرارات التنظيم والإدارة بخصوص المنتدبين

أشاد أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، قائلا :" إنه كان يعانى الموظفين بعد انتدابهم لمناطق عمل مختلفة وإتقانهم للوظيفة من بعد العقبات"، مضيفا أنه بإصدر القرارا يأتى نتيجة رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم ، مما يدلل عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.





وأوضح مهنى، أن قرارات الانتداب والانتقال بين الموظفين، تأتى تيسيرا عليهم لمشقة أعباء الحياة مما يساعد على تقديم خدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، فقد يعمل بعض الموظفين فى نطاق خارج محافظته أو مناطق بعيدة عن الحي السكنى له، مما يتكبد أعباء حياتية أخرى من مواصلات وغياب عن الأسرة والأهل، فتأتى تلك القرارات تيسيرا لهم.



