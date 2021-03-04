مع روبي.. رحاب الجمل تروج لمسلسلها الجديد «شقه 6»





ظهرت رحاب الجمل في الصورة مع الفنانة روبي و علقت قائلة :" مسلسل شقة 6 رمضان 2021 "





مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production" و تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art) وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود" مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.





جدير بالذكر أن الفنانة رحاب الجمل شاركت في السبق الرمضاني 2020، في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة رضوان البرنس، الذي يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة بسبب الميراث.





كما شاركت رحاب الجمل في الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور"، مع الفنان محمد امام، وياسمين صبري، وبيومي فؤاد.

شاركت الفنانة رحاب الجمل، صورة جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".