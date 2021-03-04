مصر تحصد الفضية .. تعرف علي ترتيب الطريق الفردي في بطولة أفريقيا للدراجات

حصل المنتخب المصري للدراجات علي الميدالية الفضية ببطولة افريقيا للدراجات، التي تقام بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري.
وتوجت مصر بالمركز الثاني في منافسات الطريق فردي ناشئات «ضد الساعة»، حيث حصلت اللاعبة المصرية حبيبة عليوة علي المركز الثاني، وفازت بفضية منافسات الناشئات بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 13.5 كيلومتر في زمن قدره 25 دقيقة و24 ثانية و11 جزء من الثانية.
وجاءت الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول، بفارق 3 ثواني فقط عن البطلة المصرية بينما احتلت الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.
وفي منافسات الناشئين احتل الجنوب أفريقي بيدري كروز المركز الأول، وجاء إيتيان تويزيري في المركز الثاني، والجنوب أفريقي جاستن شيسترون في المركز الثالث.
وفي منافسات الرجال تحت 23 سنة احتل الجزائري حمزة منصوري المركز الأول، وجاء الرواندي جان إيريك هابيمانا في المركز الثاني، واحتل البوركيني بول ديمونت المركز الثالث.
وشهدت المنافسات صعوبة مضاعفة على اللاعبين بسبب الرياح الشديدة .. ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس سباقات عموم المختلط (رجال وسيدات) في منافسات الطريق ضد الساعة لبطولة الأمم الأفريقية رقم 15 المقامة بمدينة الخمائل في 6 أكتوبر وبمشاركة 15 دولة.