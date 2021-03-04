ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تحصد الفضية .. تعرف علي ترتيب الطريق الفردي في بطولة أفريقيا للدراجات

الخميس 04/مارس/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
حصل المنتخب المصري للدراجات علي الميدالية الفضية ببطولة افريقيا للدراجات، التي تقام بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري.

وتوجت مصر بالمركز الثاني في منافسات الطريق فردي ناشئات «ضد الساعة»، حيث حصلت اللاعبة المصرية حبيبة عليوة علي المركز الثاني، وفازت بفضية منافسات الناشئات بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 13.5 كيلومتر في زمن قدره 25 دقيقة و24 ثانية و11 جزء من الثانية.

وجاءت الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول، بفارق 3 ثواني فقط عن البطلة المصرية بينما احتلت الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.

وفي منافسات الناشئين احتل الجنوب أفريقي بيدري كروز المركز الأول، وجاء إيتيان تويزيري في المركز الثاني، والجنوب أفريقي جاستن شيسترون في المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال تحت 23 سنة احتل الجزائري حمزة منصوري المركز الأول، وجاء الرواندي جان إيريك هابيمانا في المركز الثاني، واحتل البوركيني بول ديمونت المركز الثالث.

وشهدت المنافسات صعوبة مضاعفة على اللاعبين بسبب الرياح الشديدة .. ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس سباقات عموم المختلط (رجال وسيدات) في منافسات الطريق ضد الساعة لبطولة الأمم الأفريقية رقم 15 المقامة بمدينة الخمائل في 6 أكتوبر وبمشاركة 15 دولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

أخبار الرياضة.. الخطيب يطلب رحيل كهربا وعقوبات جديدة في انتظاره.. مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي.. الزمالك يبرر عرض تيشيرت فرجاني للبيع

عماد متعب: رحيل مهاجم الأهلي كان خطأ .. وأسرتي كلها أهلاوية

مفاجأة .. الخطيب طلب رحيل كهربا نهاية الموسم الجاري ..فيديو

الصراع يشتعل .. اختبار صعب للأهلي والزمالك في جولة نارية بدوري أبطال أفريقيا

مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي: الطبطبة على اللاعبين سبب أزمة كهربا .. فيديو

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة منع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

شريف عبد المنعم: أفعال كهربا تغلق حسابه مع الأهلي

أحمد سامي: طارق حامد الأفضل بالزمالك.. وعلى كهربا العلم أن الأهلي يحكمه قواعد

هجوم وسخرية.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

رسالة عماد متعب لـ كهربا عقب إيقافه وتغريمه من النادي الأهلي

مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور