مصر تحصد الفضية .. تعرف علي ترتيب الطريق الفردي في بطولة أفريقيا للدراجات

حصل المنتخب المصري للدراجات علي الميدالية الفضية ببطولة افريقيا للدراجات، التي تقام بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 الي 6 مارس الجاري.





وتوجت مصر بالمركز الثاني في منافسات الطريق فردي ناشئات «ضد الساعة»، حيث حصلت اللاعبة المصرية حبيبة عليوة علي المركز الثاني، وفازت بفضية منافسات الناشئات بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 13.5 كيلومتر في زمن قدره 25 دقيقة و24 ثانية و11 جزء من الثانية.





وجاءت الجنوب أفريقية شانتي أوليفر في المركز الأول، بفارق 3 ثواني فقط عن البطلة المصرية بينما احتلت الجزائرية نسرين حويلي المركز الثالث.





وفي منافسات الناشئين احتل الجنوب أفريقي بيدري كروز المركز الأول، وجاء إيتيان تويزيري في المركز الثاني، والجنوب أفريقي جاستن شيسترون في المركز الثالث.





وفي منافسات الرجال تحت 23 سنة احتل الجزائري حمزة منصوري المركز الأول، وجاء الرواندي جان إيريك هابيمانا في المركز الثاني، واحتل البوركيني بول ديمونت المركز الثالث.



