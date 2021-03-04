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أول مدن الجيل الرابع .. تعرف على ملامح مشروع مدينة ناصر الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:30 ص
المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الله
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شيرين عادل
قال المهندس ياسر عبد الله ، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إن تدشين مدينة ناصر كان حلم لأهالى أسيوط لافتاً إلى أن الهدف من تدشينها خلق مجتمع عمرانى جديد بالإضافة لتقليل الأسعار التنافسية الموجودة بالمحافظة . 

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر،  بوجود 3 محاور بالمدينة أولها الإسكان بتكلفة 1.1 مليار جنيه وتم حجز أكثر من 70% مشيرًا إلى أنهم يسابقون الزمن لإفتتاح أول مدن الجيل الرابع فى الافتتاح .

ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع تشتمل على منظومة كاميرات بالنسبة لأعمدة الإنارة وكافة الكابلات التى تصل بخاصية FTTH وهى اختصار لجملة FIBER TO THE HOME ..
 
وأشار إلى أن  المدن الذكية تشتمل على كول سنتر تستطيع التحكم فى نظام المياه وغلقها فى حالة وجود كسر، ودفع فواتير الهاتف الأرضى والإنترنت، وعدم الاحتياج لعمال صيانة فى حالة وجود كسر أو إتلاف فى المياه .

ولفت إلى أن المدينة دشنت صفحة على منصات التواصل الاجتماعى لتقديم أفضل الخدمات بالمدينة، والإضافات التى من المقرر أن تتواجد ب المدينة ، مشيراً لتواجد شبكات طرق ووجود طريق يربط الطريق الغربى بالأوسطى بمحافظة أسيوط والذى يوفر وقت ومسافة بالإضافة  لتدشين شبكات مواصلات فى شهر يونيو القادم لخدمة أهالى الصعيد  .
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