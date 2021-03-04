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فن

بمكياج جذاب.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 04/مارس/2021 - 10:24 ص
منة فضالي
منة فضالي
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ندى فكري
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت منة فضالي في الصورة بمكياج جذاب وإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت منة علي الصورة قائلة :" بينما تراني عاديًا ، فأنا معجزة في عيني شخص آخر ".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
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