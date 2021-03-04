بمكياج جذاب.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت منة فضالي في الصورة بمكياج جذاب وإطلالة ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.





وعلقت منة علي الصورة قائلة :" بينما تراني عاديًا ، فأنا معجزة في عيني شخص آخر ".



