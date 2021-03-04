بالصور| قياس حرارة الطلاب أثناء سير امتحان 2 إعدادي داخل اللجان

شهدت لجان امتحان الصف الثاني الإعدادي بمدرسة أسامة بن زيد الإعدادية التابعة لـ إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة ، إجراء عملية مسح حراري بالكواشف الحرارية لطلاب 2 إعدادي أثناء جلوسهم داخل اللجان لأداء الامتحان.
يأتي ذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة ، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
ومن جانبهن .. عبرت طالبات المدرسة عن ارتياحهن لمستوى الامتحان وأسئلته، مؤكدين أن جميع الأسئلة لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الأول.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.
أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما يلي: تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.
ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.
والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.
والطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.
وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.
وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".
وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".