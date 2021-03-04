بالصور| قياس حرارة الطلاب أثناء سير امتحان 2 إعدادي داخل اللجان

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما يلي: تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.









ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.





والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.



