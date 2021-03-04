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5.4 مليار جنيه.. إجمالى استثمارات مدينة ناصر الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:15 ص
مدينة ناصر الجديدة
مدينة ناصر الجديدة
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شيرين عادل

قال المهندس ياسر عبد الله ، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة :إن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم الخدمات ومنها توفير شبكات المياه ، والصرف الصحى ، الكهرباء مع وجود تنسيقات مع شركة النقل للكهرباء . 

وأوضح  ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر  ، ان  حجم الاستثمارات العام الماضى بلغت 2 مليار جنيه وما تم انفاقه حتى الآن فى تطوير المدينة بلغ 5.4 مليار جنيه ما بين قطع أراضى ، واسكان متميز ، وفيلات . 

 وأوضح ان المدينة استطاعت توفير محطة آبار كنوع من التغذية للعقارات السكنية ب المياه بإضافة لتدشين محطة مياه عملاقة 125 الف م3 .

وأشار لوجود تنسيق مع الشركة المصرية للنقل والكهرباء بإطلاق التيار الكهربائى فى محطة هاتف محمول بسعة 40 ميجا لتوفير الكهرباء لأهالى أسيوط ومحطة آبار أقرب للمياه المعدنية .

ولفت إلى أن منسوب الهضبة نفسه ارتفاعه 180 مترا عن منسوب سطح البحر والذى أعطى اعتدالا فى المناخ وساعد فى الاستثمارات فى المدينة .

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