5.4 مليار جنيه.. إجمالى استثمارات مدينة ناصر الجديدة





قال المهندس ياسر عبد الله ، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة :إن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم الخدمات ومنها توفير شبكات المياه ، والصرف الصحى ، الكهرباء مع وجود تنسيقات مع شركة النقل للكهرباء .





وأوضح ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، ان حجم الاستثمارات العام الماضى بلغت 2 مليار جنيه وما تم انفاقه حتى الآن فى تطوير المدينة بلغ 5.4 مليار جنيه ما بين قطع أراضى ، واسكان متميز ، وفيلات .





وأوضح ان المدينة استطاعت توفير محطة آبار كنوع من التغذية للعقارات السكنية ب المياه بإضافة لتدشين محطة مياه عملاقة 125 الف م3 .





وأشار لوجود تنسيق مع الشركة المصرية للنقل والكهرباء بإطلاق التيار الكهربائى فى محطة هاتف محمول بسعة 40 ميجا لتوفير الكهرباء لأهالى أسيوط ومحطة آبار أقرب للمياه المعدنية .





ولفت إلى أن منسوب الهضبة نفسه ارتفاعه 180 مترا عن منسوب سطح البحر والذى أعطى اعتدالا فى المناخ وساعد فى الاستثمارات فى المدينة .



