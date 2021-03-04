روسيا تطالب بعدم تسييس عمل وكالة الطاقة الذرية ضد سوريا

طالبت روسيا بعدم تسييس أو استغلال عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد سوريا، مؤكدة أن دمشق تفي بالتزاماتها كاملة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.





وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الوفد الروسي إلى دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة أكدت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق التزاماتها، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام مواد نووية للأغراض غير المسموح بها، مشددًا على أنه لا يوجد أي سبب لإبقاء هذه المسألة على جدول أعمال مجلس الحكام.





وتابع الوفد أنه "على الدول الأعضاء أن تترك المحاولات المسيسة لاستغلال عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض تصفية الحسابات مع دمشق وبدلًا من ذلك من الضروري تركيز الجهود المشتركة على إيجاد حلول للقضايا الحقيقية لنظام عدم الانتشار وسبل تعزيز نظام الضمانات".





وتتعاون سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الضمانات، وفقًا للتقارير السنوية للوكالة التى تؤكد التزام سوريا ووفاءها التام بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.





وبدورها، جددت بيلاروسيا دعمها لحقوق سوريا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.





وأكد "أندريه سافينيخ" رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي خلال لقائه سفير سوريا لدي جمهورية بيلاروسيا محمد العمراني، أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في وجه الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.





وأعرب العمراني عن تقدير سوريا للموقف البيلاروسي الداعم لها فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدًا على وقوفها بجانب بيلاروسيا فى وجه أي من محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية.